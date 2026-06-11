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تعليم الشرقية تكشف حقيقة فيديو خناقة فاقوس: المجني عليها ليست معلمة

كتب : ياسمين عزت

06:35 م 11/06/2026 تعديل في 06:48 م

مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية

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أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، توضيحاً هاماً بشأن مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يوثق واقعة مشاجرة واعتداء على سيدة أمام إحدى لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمركز فاقوس، وذلك لكشف الحقائق وردع الشائعات المصاحبة للمقطع.

وأفادت المديرية بأن الفيديو المتداول رصد مشاجرة نشبت بين بعض أولياء الأمور أمام مدرسة "ناصر بن عبدالله المسند للتعليم الأساسي" التابعة لإدارة فاقوس التعليمية، وذلك بالتزامن مع انتهاء وقت امتحان الشهادة الإعدادية وخروج الطلاب من بوابات لجنة الامتحان.

تعليم الشرقية ينفي الاعتداء على معلمة بسبب منع الغش

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية أن المشاجرة حدثت بالكامل خارج المقر والأسوار الامتحانية، وتضمنت أطرافاً من أولياء الأمور الذين تبين وجود خلافات شخصية وعائلية سابقة بينهم.

ونفت المديرية ما تردد على منصات التواصل الاجتماعي بأن السيدة المعتدى عليها تعمل "معلمة" بالمدرسة أو أن المشاجرة جاءت نتيجة تصديها لمحاولات الغش داخل اللجان، مشيرة إلى أن سير الامتحانات سار بانتظام ولم ترد أي شكاوى رسمية من قبل الملاحظين أو رئيس اللجنة والعاملين بالمدرسة بخصوص هذا الشأن.

الأجهزة الأمنية تبدأ فحص الفيديو المتداول بقرية الديدمون

وعلى الجانب الميداني، بدأت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية فحص مقطع الفيديو المتداول للوقوف على ملابسات الواقعة التي شهدتها قرية "الديدمون" التابعة لمركز فاقوس، وعمل التحريات اللازمة لتحديد هوية أطراف المشاجرة والاعتداء الذي تم عقب انتهاء الطلاب من أداء امتحان مادة العلوم.

مصادر أمنية: نتحرى الدقة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية

وأوضح مصدر أمني، أن الجهات المختصة تتابع كل ما أُثير بشأن الواقعة على السوشيال ميديا، وتُجري حالياً أعمال الفحص والتحري الدقيق للوقوف على الحقيقة الكاملة وتحديد كافة الملابسات والأسباب الحقيقية التي أدت إلى التعدي على السيدة.

وأشار المصدر إلى أن الأجهزة المعنية تواصل جمع المعلومات والتحقق من تفاصيل هوية المشاركين في المشاجرة، تمهيداً لضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم والعرض على النيابة العامة.

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الامتحانات الشهادة الإعدادية الشرقية التعليم

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