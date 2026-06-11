منشور مؤثر ومقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أب يشكو تعرضه للاعتداء على يد ابنه بالوراق، مؤكداً أنه لم يكتفِ بالضرب بل هدده أيضاً باستخدام سلاح أبيض، في واقعة أثارت تعاطفاً واسعاً وتساؤلات حول ما جرى داخل تلك الأسرة.

تفاصيل فيديو الوراق

التحريات كشفت أن الواقعة ليست مجرد رواية منشورة على الإنترنت، بل بلاغ رسمي سبق أن تلقاه قسم شرطة الوراق من الأب، الذي أفاد بتعرضه للسب والضرب على يد نجله، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة إثر خلافات أسرية نشبت بينهما.

استغاثة داخل قسم الوراق

ومع تكثيف الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهم وضبطه. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزته على الأداة المستخدمة في الاعتداء، وهي ماسورة حديدية، لتتأكد تفاصيل الواقعة التي بدأت باستغاثة وانتهت بإجراءات قانونية.

اعترافات المتهم

وبمواجهة المتهم، أقر بارتكاب الواقعة، موضحاً أن الخلافات الأسرية المتراكمة كانت الدافع وراء الاعتداء على والده.

وفي مشهد يعكس كيف يمكن أن تتحول النزاعات العائلية إلى وقائع جنائية، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق لكشف جميع ملابسات الحادث.

اقرأ أيضا:

"استخدم سيارته بعد التحفظ على ممتلكاته".. القبض على أحد أقارب صبري نخنوخ

النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب

ماذا يقول القانون بشأن الاتهامات الموجهة لصبري نخنوخ؟ (قانوني يجيب)