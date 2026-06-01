استعرض اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، تقريرًا مفصلًا حول جهود وحدة الرصد الإعلامي المستحدثة بديوان عام المحافظة خلال شهر مايو الماضي، والتي تتولى متابعة ما يتم نشره عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن شكاوى المواطنين ومشكلاتهم في مختلف القطاعات.

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

399 شكوى منذ انطلاق الوحدة

وأوضح المحافظ أن وحدة الرصد الإعلامي تمكنت منذ تدشينها في 19 فبراير الماضي وحتى نهاية مايو 2026 من رصد 399 شكوى في عدد من الملفات المهمة، شملت القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، إلى جانب شكاوى الفساد والخدمات العامة.

وأشار إلى أنه تم الاستجابة وحل 342 شكوى من إجمالي الشكاوى المرصودة بنسبة بلغت 86%، فيما يجري العمل على إنهاء 51 شكوى بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين تمثل أحد أهم معايير تقييم أداء القيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة.

91% نسبة إنجاز خلال شهر مايو

وكشف التقرير أن الوحدة رصدت خلال شهر مايو فقط 103 شكاوى، نجحت الأجهزة التنفيذية في حل 94 شكوى منها بنسبة استجابة بلغت 91%، بينما لا تزال 9 شكاوى قيد المتابعة والعمل على حلها.

وأوضح التقرير أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي تصدر قائمة الشكاوى بعدد 17 شكوى، يليه ملف رفع القمامة والمخلفات بعدد 12 شكوى، ثم شكاوى الري بعدد 11 شكوى، والصحة بـ10 شكاوى، فيما سجل قطاع الطرق 9 شكاوى.

استمرار المتابعة لتحقيق رضا المواطنين

وشدد محافظ سوهاج على أهمية استمرار الرصد اليومي لشكاوى المواطنين واحتياجاتهم، مع سرعة استجابة الجهات التنفيذية المختصة ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع، بما يحقق رضا المواطنين ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

يُذكر أن وحدة الرصد الإعلامي بديوان عام محافظة سوهاج دشنها الإعلامي محمد رفعت، المستشار الإعلامي لمحافظ سوهاج، حيث حظيت بإشادة واسعة لدورها في رصد المشكلات والتفاعل السريع معها ومتابعة حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.