قرر اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، إيقاف معلم بإحدى مدارس إدارة سوهاج التعليمية عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات، مع إحالته إلى الشؤون القانونية، وإعادة توزيعه خارج الإدارة التعليمية، على خلفية واقعة تتعلق بنشر منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

منشورات مثيرة للجدل على مواقع التواصل

جاء القرار بعد رصد قيام المعلم بنشر محتوى منسوب لامتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من المحافظات، بينها القاهرة وكفر الشيخ وبورسعيد، أثناء انعقاد الامتحانات، ما أثار حالة من الجدل.

توجيهات مشددة من المحافظ

وجه محافظ سوهاج باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والتحقيق في الواقعة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم نشر أي محتوى من شأنه إثارة البلبلة أو التأثير على سير العملية التعليمية.

موقف مديرية التعليم بسوهاج

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن المديرية تتعامل بحسم مع أي مخالفات تمس نزاهة الامتحانات أو مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، مشددًا على تطبيق القانون دون استثناء.

متابعة ورصد مستمر للمخالفات

وأوضح أن فرق المتابعة بالمديرية تواصل عملها على مدار الساعة لرصد أي مخالفات تتعلق بالعملية الامتحانية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

تحذير من تداول محتوى الامتحانات

ناشدت المديرية جميع العاملين بالقطاع التعليمي بعدم نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن أي مخالفة ستواجه بإجراءات قانونية حازمة.