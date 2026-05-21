محافظ سوهاج يسلم 20 شيك زواج و15 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية

كتب : عمار عبدالواحد

08:32 م 21/05/2026

اللواء طارق راشد محافظ سوهاج

سلم اللواء طارق راشد محافظ سوهاج 20 شيكًا للفتيات المقبلات على الزواج بقيمة إجمالية بلغت 400 ألف جنيه، إلى جانب تسليم 15 رأس ماشية عِشار للأسر الأولى بالرعاية بقرية الغريزات التابعة لمركز المراغة، وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

حضور رسمي ومشاركة مجتمعية

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، وعلي لطفي رئيس مركز ومدينة المراغة، وعلي إبراهيم مدير مشروعات جمعية الأورمان بسوهاج، وسط حضور عدد من الأهالي والأسر المستفيدة.

دعم التمكين الاقتصادي وتحسين المعيشة

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن توزيع رؤوس الماشية يهدف إلى تمكين الأسر اقتصاديًا وتوفير مصدر دخل مستدام.

تنفيذ توجيهات القيادة السياسية

وأوضح المحافظ أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية داخل القرى والمراكز.

إشادة بدور جمعية الأورمان

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرات الخدمية والتنموية التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

استعدادات عيد الأضحى وتوزيع اللحوم

ومن جانبه، أكد علي إبراهيم مدير مشروعات الأورمان بسوهاج أن الجمعية تستعد لذبح 40 عجلًا بقريًا وجاموسيًا خلال عيد الأضحى، على أن يتم توزيع اللحوم خلال أيام العيد داخل مجازر سوهاج وطما، بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

