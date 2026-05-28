تابع اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، بشكل فوري البلاغ الوارد بشأن ارتفاع منسوب مياه الري بترعة طرخان، المتفرعة من ترعة نجع حمادي الغربية، والذي تسبب في تراكم المياه بمحيط عملية مياه الحمادية ووصولها إلى عدد من المنازل المجاورة.

وكشفت المتابعة أن الارتفاع المفاجئ في منسوب المياه جاء نتيجة توقف المزارعين عن سحب المياه لري الأراضي الزراعية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، رغم انتظام مناسيب الضخ الطبيعية بالترعة.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وعلى الفور، وجه المحافظ الدكتور صلاح المازني، مدير إدارة الأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برفع درجة الاستعداد القصوى، وتشكيل غرفة عمليات متصلة بالشبكة الوطنية لمتابعة الموقف لحظة بلحظة عبر البث المباشر من موقع الحدث.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق الفوري مع الإدارة المركزية للري لغلق مأخذ الترعة، مع الدفع بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي لشفط المياه المتراكمة، وحماية المنازل والمنشآت الحيوية بالمنطقة.

السكرتير العام يقود التدخل الميداني

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، قاد اللواء أحمد السايس، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، فريقًا ميدانيًا لمعاينة الموقع ومتابعة أعمال سحب المياه على أرض الواقع، برفقة فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وأشرف السكرتير العام ميدانيًا على أعمال المعدات المشاركة، والتي ضمت 7 سيارات شفط مياه بالإضافة إلى لودر وقلاب، حيث تمكنت الجهات التنفيذية من السيطرة على الموقف وتجفيف محيط عملية مياه الحمادية بالكامل.

استمرار المتابعة وحصر الأضرار

وأكدت محافظة سوهاج استمرار أعمال المتابعة الميدانية حتى انتهاء الأزمة بشكل كامل، مع حصر أي أضرار قد تكون لحقت بالمنازل أو المواطنين نتيجة تجمعات المياه، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الأهالي والمنشآت.