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تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى منافسات كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والتي تنطلق وسط ترقب جماهيري كبير للنسخة الأكبر في تاريخ البطولة.

موعد مباراة جنوب أفريقيا والمكسيك في كأس العالم 2026

ويستهل منتخب جنوب أفريقيا مشواره في البطولة بمواجهة قوية أمام منتخب المكسيك، في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، والمقرر إقامتها مساء اليوم الخميس على ملعب أزتيكا التاريخي.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط حضور جماهيري مرتقب في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي.

حافلة جنوب أفريقيا تتجه إلى ملعب أزتيكا

وغادرت حافلة منتخب جنوب أفريقيا مقر إقامة البعثة متجهة إلى ملعب أزتيكا، استعدادًا لخوض المواجهة الافتتاحية للبطولة أمام أصحاب الأرض، في أجواء حماسية تسبق انطلاق الحدث الكروي الأكبر عالميًا.

وحرص اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على التوجه مبكرًا إلى الملعب من أجل استكمال التحضيرات الأخيرة قبل ضربة البداية، في ظل الطموحات الكبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب المكسيكي.

سعة ملعب أزتيكا وتاريخه في كأس العالم

ويُعد ملعب أزتيكا أحد أشهر الملاعب في تاريخ كرة القدم العالمية، حيث تتجاوز سعته الحالية 87 ألف متفرج، ويتميز بسجل حافل من الأحداث الرياضية الكبرى.

كما يُعتبر أول ملعب في التاريخ يستضيف نهائي كأس العالم مرتين، الأولى في نسخة 1970 عندما تُوجت البرازيل باللقب على حساب إيطاليا، والثانية في نسخة 1986 التي شهدت تتويج الأرجنتين بعد الفوز على ألمانيا الغربية.

وتقام منافسات كأس العالم 2026 للمرة الأولى بتنظيم مشترك بين ثلاث دول هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبمشاركة 48 منتخبًا في أكبر نسخة بتاريخ البطولة.

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