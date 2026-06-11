في ظل الحراك الدبلوماسي المكثف، كشف حسام بدران، عضو المكتب السياسي لحركة حماس وعضو وفد المفاوضات، عن أجواء إيجابية وبناءة تظلل لقاءات القوى والفصائل الفلسطينية المنعقدة حاليا في القاهرة.

وأوضح بدران في بيان، أن المشاورات أثمرت عن بلورة حالة من التوافق لتشكيل موقف وطني موحد، للتعاطي مع خارطة الطريق المطروحة لتطبيق المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

"إنجاح خطة ترامب"

وسلط بدران الضوء على مسار المحادثات المستمرة؛ قائلا: "نواصل أيضا لقاءاتنا مع الوسطاء بروح إيجابية ومسؤولة بهدف إنجاح الجولة الحالية وحماية شعبنا الفلسطيني وإفشال أهداف ومخططات الاحتلال".

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن الجولة الراهنة أنجزت تقدما حقيقيا يمثل أساسا صلبا يمكن البناء عليه، موجها دعوة بضرورة إلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف كافة انتهاكاته وجرائمه المرتكبة في قطاع غزة، مع التشديد على حتمية التزامه بتنفيذ التزاماته كاملة.