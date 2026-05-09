استقبل محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، الطالب يوسف محمد أحمد عبده، المقيد بالصف الرابع بمدرسة بورسعيد الابتدائية، للاطمئنان على حالته الصحية عقب إصابته اثر مشاجرة مع زميله داخل المدرسة.

رعاية صحية كاملة

وأعلن وكيل الوزارة عن توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للطالب حتى تمام شفائه، مشددًا على متابعة حالته بصورة مستمرة، والحرص على تقديم الدعم اللازم له ولأسرته.

إجراءات قانونية

وأكد أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية فور وقوع الحادث داخل المدرسة، وذلك وفقًا للائحة الانضباط المدرسي، بما يضمن حفظ حقوق الطالب والتعامل مع الواقعة بشكل قانوني وتربوي.

صرف التأمين

ووجّه بتيسير كافة الإجراءات واستيفاء المستندات المطلوبة لصرف تأمين الطالب ضد الحوادث ضمن "منحة طلاب مصر"، وفقًا للضوابط واللوائح المنظمة لهذا الشأن.