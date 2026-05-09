أكدت النائبة وفاء رشاد، عضو مجلس الشيوخ، أن حادث سقوط 3 شباب أثناء فتح كوبري نجع حمادي بمحافظة قنا، مساء أمس، يعكس خطورة استمرار الاعتماد على الكوبري الحالي لعبور المواطنين بين شرق وغرب النيل بمدينة نجع حمادي، في ظل تهالكه وقدم إنشائه، مطالبة بسرعة إنشاء كوبري جديد بديل.

وأوضحت أن مجلس الشيوخ كان قد أحال طلبها بشأن إنشاء كوبري جديد بمدينة نجع حمادي، خاصة أن الكوبري الحالي مر عليه أكثر من مائة عام، وتم إنشاؤه في عهد الاحتلال الإنجليزي.

أضافت وفاء رشاد، في بيان، أنها حذرت أكثر من مرة من خطورة الوضع، وضرورة تدعيم الكوبري بكشافات إنارة لحين البت في إنشاء كوبري جديد، إلا أنه تم إنارة نصف الكوبري فقط، بينما ظل النصف الآخر معتمًا، ما ساهم في زيادة المخاطر وتكرار الحوادث، إلى جانب ما وصفته بانتشار بعض السرقات وغيرها من المشكلات، فضلًا عن تهالك الهيكل الإنشائي للكوبري، وعدم دقة ما يقال بشأن إجراء صيانة دورية له.

وشددت عضو مجلس الشيوخ، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أولوية تنمية الصعيد، وحرص الدولة على تعويضه عن سنوات الإهمال السابقة، إلا أن هناك تفاوتًا بين سرعة التوجيهات الرئاسية وسرعة التنفيذ على أرض الواقع من جانب الحكومة.

وأعربت وفاء رشاد عن حزنها للحادث الأليم، متمنية الشفاء للمصاب، والرحمة للمفقودين، مؤكدة أنها تتابع مع الجهات المعنية جهود الإنقاذ النهري للعثور عليهم.

وكانت قوات الإنقاذ النهري، بالتنسيق مع الأهالي بنجع حمادي بمحافظة قنا، قد تمكنت من إنقاذ شاب، فيما تواصل البحث عن آخرين سقطوا في النيل أثناء قيادتهم دراجة بخارية أعلى كوبري نجع حمادي، وذلك أثناء فتح الكوبري، حيث سقطوا في المياه بحسب شهود عيان.