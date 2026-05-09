إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أعلى الطريق الحر بالقليوبية

كتب : أسامة علاء الدين

03:19 م 09/05/2026

إسعاف

أُصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين وقع أعلى الطريق الحر في اتجاه شبرا بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تدخل الأجهزة الأمنية والإسعاف:

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، كما دفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين ومتابعة حالتهم الصحية.

نتائج الفحص الأولي للمصابين:

تبين من المعاينة الأولية أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات، دون وقوع حالات وفاة.

بيانات المصابين:

أسفر الحادث عن إصابة كل من: نورا محمد عبدالحميد 45 عامًا، وسعيد إبراهيم السيد 66 عامًا، وأحمد محمد محمدي 33 عامًا، ونعيمة محمد إمام، وجميعهم من محافظتي الشرقية والقليوبية.

الحالة الصحية بالمستشفى:

أكدت مصادر طبية بمستشفى قليوب التخصصي أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، ويخضعون للفحوصات الطبية داخل قسم الاستقبال، مع تحسن حالة بعضهم واقتراب خروجهم.

الإجراءات المتخذة:

تم رفع آثار الحادث لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

