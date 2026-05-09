محافظ أسوان يتابع أعمال ازدواج الطريق الصحراوى الغربى

كتب : إيهاب عمران

02:21 م 09/05/2026
    ازدواج الطريق الصحراوي الغربي
    أعمال رصف الطريق الصحراوى الغربى
    الطريق الصحراوى الغربى
    تأهيل الطريق الصحراوى الغربى

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، جهود فرع الهيئة العامة للطرق والكبارى برئاسة المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية للفرع، بشأن تنفيذ أعمال التخطيط ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي "إدفو - السباعية"، والتى سيتم استكمالها تباعاً بطول الطريق من أسوان حتى إدفو فى حارتى الإزدواج بإجمالى 125 كم، وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور الحيوية وتحقيق أعلى معدلات السلامة المرورية للمواطنين.

وأكد المهندس عمرو لاشين، أن تنفيذ هذه الأعمال يتم بالتنسيق الكامل مع وزارة النقل المصرية بقيادة كامل الوزير، تنفيذاً لتوجيهات الدولة المصرية والارتقاء بالبنية التحتية لشبكة الطرق، ورفع كفاءة المحاور الحيوية التى تخدم حركة المواطنين والنقل والتجارة والسياحة داخل محافظة أسوان ومحافظات جنوب الصعيد.

أهداف أعمال التطوير والتخطيط تشمل تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمستخدمي الطريق ، وتنظيم الحركة المرورية والحد من الحوادث على الطريق الصحراوى الغربى ، ورفع كفاءة الطريق وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتسهيل حركة النقل الثقيل والأتوبيسات والسيارات بين أسوان وإدفو ، ودعم حركة التنمية والاستثمار والسياحة بالمحافظة.

وأشار محافظ أسوان إلى أن أعمال التخطيط تأتى ضمن خطة متكاملة تشمل رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية والهندسية الحديثة، بما يسهم فى تحسين الرؤية البصرية لقائدى المركبات، وتحقيق السيولة المرورية، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد كثافات وحركة مستمرة على مدار اليوم.

وأوضح المهندس عمرو لاشين أن ما تشهده محافظة أسوان من مشروعات تطوير ورفع كفاءة للطرق يجسد رؤية الجمهورية الجديدة بقيادة عبد الفتاح السيسي، والتي تضع تطوير البنية التحتية فى مقدمة أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف محافظ أسوان أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة فى تنفيذ طفرة غير مسبوقة فى قطاع الطرق والكبارى، بما ساهم فى تعزيز الترابط بين المحافظات، ودعم خطط التنمية العمرانية والإقتصادية، وخلق بيئة آمنة ومحفزة للإستثمار، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على المواطن الأسوانى ومستوى الخدمات المقدمة له.

وتؤكد أعمال تطوير وتخطيط الطريق الصحراوى الغربى إستمرار جهود الدولة بالتعاون بين محافظة أسوان ووزارة النقل لتنفيذ مشروعات بنية تحتية حديثة وفق أعلى المعايير، بما يسهم فى تحقيق السلامة المرورية ودعم خطط التنمية المستدامة فى الجمهورية الجديدة.

بعد 3 سنوات من الزحام.. الملامح النهائية لـ "كوبري الباجور" العلوي تظهر
