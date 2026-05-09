ليلة موسيقية ساهرة، أضاءت المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، مساء أمس الجمعة 8 مايو، وأحيتها المطربة أحلام، تحت عنوان "ليلة أحلام والموسيقار طلال"، وشهدت حضور عدد كبير من جمهور ومحبي "فنانة العرب"، الذين تفاعلوا مع صوتها ورددوا كلمات الأغاني وتمايلوا على أنغامها.

مقدمة حفل أحلام في دار الأوبرا المصرية

قبل أن تطل أحلام على جمهورها، قدمتها المذيعة السعودية لجين عمران، ووصفتها بأنها صوت من ذهب، بينما عبرت الأولى عن سعادتها بكلمات الثانية عنها، وقالت في لقاء جمعهما بالكواليس عقب انتهاء الحفل، بأن صوت لجين وكلماتها جعلاها تشعر بأنها تقدم أختها.

برنامج حفل ليلة أحلام والموسيقار طلال

ضم برنامج الحفل باقة متنوعة من الأغاني، بينها: السيدة الأولى، فوق ما تصور، لا تقول إن الليالي فرقتنا، فدوة عيونك، كأني عمري ما حبيت، كلمة زعل، مين أثر عليك، أيام الصفاء.

وقاد الفرقة الموسيقية بالحفل المايسترو وليد فايد، وكان الإشراف العام على الحفل لـ خالد أبو منذر ومحمد أبو منذر.

ونشرت أحلام عبر إنستجرام، قبل الحفل صورا من التحضيرات والبروفات، وشاركت جمهورها بفيديو يوثق رحلتها إلى مصر، وتفاعل معها محبوها، وجاءت أبرز تعليقاتهم على منشوراتها على النحو التالي: "نورتي مصر يا ملكة الفن، مرحبا بكم في مصر أم الدنيا، هتنورينا يا سلطانة يا ملكة قلبي الجميلة أحلام".

اقرأ أيضا

رامي صبري لـ"مصراوي": أصوات ذا فويس كيدز مش نص نص ولا منافسة مع الشامي

غادة عبدالرازق تستعرض أناقتها.. والجمهور: "ليش تغير شكلك"- صور