ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة السياحية CRYSTAL SERENITY

كتب : طارق الرفاعي

06:54 م 07/05/2026

السفينة السياحية CRYSTAL SERENITYفي بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، استقبال الرصيف السياحي بميناء غرب بورسعيد للسفينة السياحية CRYSTAL SERENITY التابعة للخط الملاحي Crystal Cruises (A&K)، والقادمة من ميناء السخنة، وعلى متنها 752 سائحًا من جنسيات مختلفة.

رحلة سياحية ضمن المسارات العالمية

وأشارت الهيئة إلى أنه من المقرر أن تغادر السفينة مساء الجمعة متجهة إلى ميناء الإسكندرية، لاستكمال رحلتها البحرية، وذلك ضمن مسار الرحلات السياحية العالمية، في إطار جهود تنشيط حركة السياحة البحرية واستقطاب مزيد من السفن السياحية إلى الموانئ المصرية.

استضافة فعاليات سياحية عالمية على متن السفينة

وتُعد السفينة من أبرز السفن السياحية الفاخرة عالميًا، حيث تستضيف على متنها فعاليات “قمة قادة المجلس العالمي للسفر والسياحة WTTC لعام 2026”، والتي تُعقد تحت عنوان: “رحلة القيادة لقادة السياحة العالميين: التعافي والقيادة وآفاق التحول في قطاع السياحة والسفر خلال العقد المقبل”.

جاهزية ميناء غرب بورسعيد لاستقبال السفن

وأكدت الهيئة أن استقبال السفينة، التي يبلغ طولها 250 مترًا وعرضها 32 مترًا وبغاطس 7.6 متر، يعكس جاهزية ميناء غرب بورسعيد لاستقبال السفن السياحية متوسطة وكبيرة الحجم وفق أعلى المعايير التشغيلية العالمية.

خدمات لوجستية وسياحية متكاملة

وشمل البرنامج السياحي نزول 50 سائحًا لزيارة عدد من المعالم السياحية، وسط منظومة تشغيل متطورة تهدف إلى سرعة إنهاء الإجراءات وتقديم خدمات لوجستية وسياحية متميزة، بما يضمن تجربة آمنة وجاذبة للزائرين.

وكانت السفينة قد بدأت رحلتها داخل موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس من ميناء السخنة يوم 3 مايو الجاري، قبل وصولها إلى ميناء غرب بورسعيد، الذي يعزز موقعه الاستراتيجي على المدخل الشمالي لقناة السويس مكانته كمحطة رئيسية ضمن مسارات السياحة البحرية العالمية.

