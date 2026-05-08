شهدت شواطئ بورسعيد، توافدًا كبيرًا، اليوم الجمعة، من المواطنين، هربًا من الارتفاع في درجات الحرارة، وبحثًا عن الأجواء المعتدلة على ساحل البحر المتوسط.

كراسي وشماسي

وأقبلت الأسر والشباب على امتداد الشاطئ للجلوس على الكراسي أسفل الشماسي لقضاء أوقاتهم في الهواء الطلق، والاستمتاع بمياه البحر، وسط أجواء صيفية مبهجة شهدت إقبالًا ملحوظًا منذ الساعات الأولى من اليوم.

ألعاب وأنشطة شاطئية

وقضى عدد من رواد الشاطئ أوقاتهم في ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية المختلفة، من بينها كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة، و"الراكيت"، بالإضافة إلى ركوب الخيل و"البيتش باجي" على الرمال.