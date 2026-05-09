قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حجز محاكمة السيدة المتهمة بقتل أطفالها الثلاثة خنقًا داخل شقتها بمدينة الشروق، إلى جلسة 11 مايو للنطق بالحكم.

تفاصيل الاتهامات

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامها بقتل أطفالها عقب انفصالها عن زوجها، وعجزها عن سداد المصروفات الدراسية، وفق ما ورد بأمر الإحالة.

العثور على الجثامين داخل الشقة

وباشرت جهات التحقيق الواقعة عقب العثور على جثث الأطفال داخل شقة سكنية بمدينة الشروق، بعدما سلمت الأم نفسها للشرطة، مدعية مرورها بأزمة نفسية حادة نتيجة ضائقة مالية.

نتائج المعاينة الأولية

وكشفت المعاينة أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و12 عامًا، عُثر عليهم داخل غرف متفرقة بالشقة، مع وجود آثار خنق حول الرقبة دون إصابات ظاهرية أخرى.

أقوال الشهود واعترافات المتهمة

واستمعت النيابة إلى أقوال الجيران وشهود العيان، الذين أكدوا معاناة الأم من ضغوط نفسية ومادية، فيما أقرت المتهمة بارتكاب الجريمة بسبب شعورها بالعجز واليأس.

تقارير الطب الشرعي والتحريات

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثامين، وإعداد تقرير نفسي عن حالة المتهمة، إلى جانب استكمال تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.