عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ الفيوم، اجتماعاً مع المهندس طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، لبحث التحديات والمعوقات التي تواجه تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي بمحافظة الفيوم، والآليات العملية للتغلب عليها.

بحضور، المهندس محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالفيوم، والمهندس مصطفى عويس رئيس قطاع الكهرباء، والمهندس وليد سعيد رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، و أشرف صبحي مدير عام الآثار، و شيرين محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، والدكتورة مروة أحمد مدير وحدة المشروعات بالإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

استعرض الاجتماع بشكل تفصيلي كافة المعوقات الفنية والإدارية المتعلقة بتنفيذ مشروعات القرض الأوروبي بشكل عام على أرض المحافظة، وطريق النزلة أبشواي "طريق السنجأ" بشكل خاص، والتنسيقات المطلوبة من شركة كهرباء مصر الوسطى، وقطاعي الري والصرف، وهيئة الآثار، فضلاً عن العقبات المتعلقة بالوحدات المحلية ومجالس المدن في مواقع التنفيذ.

وشدد المحافظ خلال اللقاء، على ضرورة الإسراع في تلافي هذه الملاحظات، مؤكداً أنه لا مجال للتهاون أو التقاعس في إنجاز هذه المشروعات، لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي لبحيرة قارون، وزيادة نسبة تغطية المحافظة بخدمات الصرف الصحي.

وفي خطوة لتعزيز الرقابة الميدانية، قرر "غنيم" تشكيل لجنة عليا برئاسة محافظ الفيوم، تضم في عضويتها كل من نائب المحافظ، والسكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وممثلي الجهات المعنية، للمتابعة الدورية لجهود تنفيذ مشروعات القرض الأوروبي، مع تحديد أدوار ومسؤوليات واضحة ودقيقة لكل جهة.

كما وجه المحافظ، بعقد اجتماع أسبوعي دوري بحضور وكلاء الوزارة ورؤساء شركات المرافق، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات القرض الأوروبي وتذليل أي عقبات تطرأ أولاً بأول، لحين الانتهاء من كافة المشروعات.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، بعقد اجتماع تنسيقي عاجل خلال الأسبوع الجاري لمراجعة المسار المقترح للمرافق بطريق النزلة/أبشواي "السنجأ"، وإعداد مقترح شامل يتضمن التحديات القائمة، والاحتياجات الفنية، مع تحديد الأدوار المنوطة بكل جهة، نظراً للأهمية المرورية والخدمية لهذا الطريق.

وأكد المحافظ، على الأهمية الكبيرة لمشروعات القرض الأوروبي، ومحطة معالجة الصرف الصناعي بكوم أوشيم، في استعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشدداً على تسريع وتيرة العمل بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة العزب الجديدة بطاقة 120 ألف متر مكعب/ يوم، لتبلغ الطاقة الإجمالية للمحطة 600 ألف متر مكعب/ يوم، تخدم نحو 70% من قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على ضرورة نهو تجارب التشغيل ودخول المشروع حيز الخدمة مطلع شهر يوليو القادم، لدورها في حل المشكلات المزمنة لمياه الشرب بالعديد من مناطق المحافظة.