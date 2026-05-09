يحل اليوم السبت 9 مايو عيد ميلاد الفنان محمد ممدوح الشهير في الوسط الفني باسم "تايسون" ولديه شقيقة مخرجة تدعى "مي" وولد في عام 1981 بالكويت، وانتقل مع عائلته للعيش في منطقة الحلمية بالقاهرة.

عمل محمد ممدوح لفترة في المسرح ثم شارك منذ بداية الألفية الثالثة في عدد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ووصل رصيده من الأعمال الفنية لـ 79 عملا.

أعمال محمد ممدوح في السينما

ومن بين أعماله السينمائية "بيبو وبشير، الحفلة، فرش وغطا، الفيل الأزرق، خريطة رأس السنة، السادة الأفاضل، هيبتا 2، روكي الغلابة، اكس مراتي، أهل الكهف، السرب، شقو".

مسلسلات شارك فيها محمد ممدوح

ومن بين أعماله التليفزيون "باب الخلق، سيدنا السيد، نيران صديقة، امبراطورية مين، كارثة طبيعية، إخواتي، النص، الهرشة السابعة، رشيد، العائدون، مكتوب عليا".

وعانى محمد ممدوح من مشكلة في الحنجرة الصوتية، كشف عنها في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "عيشها بإينرجي" مؤكدا خلاله بأنه كان يعاني من بعض المشاكل في صوته وقت تصوير مسلسل "قابيل" رمضان 2019.

وتعرض محمد ممدوح بسببها للتنمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رد ببرنامج "الحكاية" عن التنمر الذي تعرض له بسبب صوته في بعض الأعمال، قائلا: "لديا مشكلة بمخارج حروفي وألفاظي وأعمل على علاجها، أما عن صوتي فهو من عند الله لم أستطيع ان أعالجه، وهناك بعض الورش والتدريبات المتخصصة لمخارج الألفاظ التي تساعدني على علاج مخارج الألفاظ، ولكن في بعض الأعمال تكون المشكلة ليست مني ولكن الخطأ في طريقة تسجيل الصوت".



وأضاف ممدوح: "دي حاجة فيا وبعترف بيها وأنا عندي مشكلة في نفسي ودي بتاعت ربنا مش هعرف أعالجها".

علاقة محمد ممدوح بشقيقته المخرجة مي ممدوح

وتحدثت المخرجة مي ممدوح عن علاقتها بشقيقها الفنان محمد ممدوح ببرنامج "آخر النهار" قائلة: "بناديله في البيت يا حمادة وهو أصغر واحد في اخواتي، وقعدت فترة طويلة مسئولة عنه، ولما وصلت لمرحلة معينةحسيت انه خلاص بقي زي جاسر أخويا الكبير، ولقيته عنده احساس بالمسئولية ناحيتنا".

وتابعت: "وأصبح شريكي في حاجات كتير لأنه ممثل وأنا مخرجة، وبقينا ناخد رأي بعض في الشغل، ده غير أنا وهو أصدقاء جدا جدا، ومحمد حنين أوي وحساس جدا وواخد من بابا وماما، والحساسية أوي دي واخدها من بابا، وواخد من والدتي حسن التصرف واجتماعي والناس بتحبه بسهولة".

