أعلن خلف الزناتي، رئيس مجلس إدارة صندوق زمالة المعلمين ونقيب المعلمين، موافقة الجمعية العمومية لصندوق الزمالة التي عُقدت اليوم السبت 9 مايو 2026، على إطلاق مشروع متكامل للرعاية الصحية لكل أعضاء الصندوق من المعلمين.

ومن المقرر التعاقد مع كبرى شركات الرعاية الطبية في مصر بخصومات كبيرة، مع تقديم كارت ذكي لكل عضو ليستفيد من خدمات الكشف الطبي والتحاليل والأشعات وإجراء العمليات الجراحية، إلى جانب صرف الأدوية من خلال شبكة صيدليات تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

وقال "الزناتي": نعدكم بأن يظل مجلس الإدارة على عهده، مخلصًا في عمله، أمينًا على مسؤولياته، ساعيًا بكل قوة إلى تعظيم موارد الصندوق وتطبيق مزايا جديدة للمعلمين وأسرهم، موجهًا التحية والتقدير لكل معلم ومعلمة على جهودهم المخلصة في تعليم وتربية أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين الذي عُقد اليوم السبت 9 مايو 2026، برئاسة خلف الزناتي، حيث أعلن خلاله زيادة الميزة التأمينية للمعلمين الذين يُحالون إلى المعاش لتصبح 60 ألف جنيه، بزيادة قدرها 10 آلاف جنيه عن العام الماضي.