علقت الصحف الجزائرية على اللقاء المرتقب بين الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، المقرر له مساء اليوم السبت، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم على ملعب 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

الصحف الجزائرية عن مباراة الزمالك

النهار.. إجراءات احترازية ومسألة قضائية

قالت صحيفة "النهار"، إن هناك إجراءات احترازية بمحيط ملعب "5 يوليو"، بوضع تشكيل أمني لتوجيه وتسهيل دخول المشجعين.

وأشارت إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، أوضحت أن تذكرة الدخول للملعب، صالحة لشخص واحد، والأطفال القصر مطالبين بتذكرة، مع وجود مرافق.

وأضافت المديرية العامة للأمن الوطني، بأن حيازة ألعاب نارية، أو تذاكر مقلدة، سيعرض صاحبها للتوقيف، وتقديمه أمام الجهات القضائية.

النهار.. تذاكر مجانية للزمالك

ذكرت صحيفة النهار أن السفارة المصرية في الجزائر ستوفر تذاكر مجانية لأبناء الجالية المصرية لحضور المباراة.

الخبر.. دعم عريض لاتحاد العاصمة

تناولت صحيفة "الخبر"، الدعم الجماهيري الذي سيحظى به فريق اتحاد العاصمة، وأشارت إلى أنه سيتم إعادة فتح المدرجات العلوية لملعب 5 يوليو، والتي كانت مغلقة في الفترة الماضية.

الجزائر الآن.. مجد قاري

ترى صحيفة الجزائر الآن، أن اتحاد العاصمة الجزائري على بعد خطوة من المجد القاري، بعدما نجح في بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

وأشارت إلى أن اتحاد العاصمة، فرض نفسه كأحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، بعد نتائجه في البطولة.

