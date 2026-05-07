95% معدل إنجاز.. بورفؤاد تستجيب لطلبات المواطنين خلال أبريل

كتب : طارق الرفاعي

01:01 ص 07/05/2026

رئيس مدينة بورفؤاد

أكدت سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، تحقيق معدل إنجاز بلغ 95% في التعامل مع طلبات المواطنين خلال شهر أبريل، عبر المركز التكنولوجي المتطور لخدمة المواطنين، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بالتفاعل الفعّال مع شكاوى واحتياجات المواطنين.

تفاصيل الطلبات

وأشارت رئيس المدينة، إلى أن المركز التكنولوجي استقبل إجمالي 1734 طلبًا خلال الشهر، تم الرد على 1647 طلبًا منها، فيما جارٍ استكمال الإجراءات لـ87 طلبًا، بمتوسط زمن استجابة بلغ 7 أيام، وهو ما يعكس كفاءة منظومة العمل وسرعة الأداء.

تنوع الخدمات المقدمة

وأوضحت أن الطلبات تنوعت بين سداد أقساط الإيجار، وتسوية المديونيات الدورية، واستخراج الإفادات، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية تعمل بشكل مستمر على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعزيز الثقة وتحسين الخدمات

وشددت على أن الجدية في التعامل مع طلبات المواطنين تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي، وتحقيق رضا المواطنين، بما يدعم جهود التنمية ويرتقي بمستوى الخدمات داخل المدينة.

بورفؤاد بورسعيد المركز التكنولوجي خدمات المواطنين

