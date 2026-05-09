يخوض فريق الزمالك عند العاشرة مساءً مواجهة مصيرية حين يحل ضيفًا علي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك علي ملعب 5 يوليو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفيدرالية عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة الأفريقية ، كما يمكن مشاهدة المباراة "مجانا" عبر قناة الجزائرية الأرضية الرياضية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11680

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ :2/3

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية امام اتحاد العاصمة خارج الأرض تسهل من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة التي تقام السبت المقبل علي استاد القاهرة الدولي.