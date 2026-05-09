الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

21:45

يوفنتوس

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية

كتب : رمضان حسن

11:21 ص 09/05/2026
يخوض فريق الزمالك عند العاشرة مساءً مواجهة مصيرية حين يحل ضيفًا علي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك علي ملعب 5 يوليو.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة

وتذاع مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفيدرالية عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة الأفريقية ، كما يمكن مشاهدة المباراة "مجانا" عبر قناة الجزائرية الأرضية الرياضية.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11680

معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقي

معامل تصحيح الخطأ :2/3

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية امام اتحاد العاصمة خارج الأرض تسهل من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة التي تقام السبت المقبل علي استاد القاهرة الدولي.

رياضة محلية

مدارس

جامعات ومعاهد

أخبار مصر

شئون عربية و دولية

