قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
كتب : رمضان حسن
يخوض فريق الزمالك عند العاشرة مساءً مواجهة مصيرية حين يحل ضيفًا علي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية وذلك علي ملعب 5 يوليو.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك واتحاد العاصمة
وتذاع مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي كأس الكونفيدرالية عبر قناة "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة الأفريقية ، كما يمكن مشاهدة المباراة "مجانا" عبر قناة الجزائرية الأرضية الرياضية.
تردد قناة الجزائرية الأرضية
القمر الصناعي : نايل سات
التردد : 11680
معدل الترميز : 27500
الاستقطاب : أفقي
معامل تصحيح الخطأ :2/3
ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية امام اتحاد العاصمة خارج الأرض تسهل من مهمته في مباراة العودة بالقاهرة التي تقام السبت المقبل علي استاد القاهرة الدولي.