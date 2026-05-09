المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء: انتهاء امتحانات النقل دون شكاوى

كتب : رضا السيد

12:27 م 09/05/2026

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، ختام فعاليات امتحانات طلاب النقل للصفين الأول والثاني الثانوي، والصفين الرابع والخامس الابتدائي ، اليوم السبت، دون شكاوى.

هدوء وانتظام اللجان

وقال الدكتور مصطفى نجيب، رئيس الإدارة المركزية، إن لجان الامتحانات سارت في هدوء وانتظام، ولم تتلقى غرفة العمليات الرئيسية أي شكاوى أو رصد أي مخالفات داخل اللجان على مستوى المحافظة.

وأكد رئيس الإدارة في تصريح اليوم، أن طلاب الصف الأول الثانوي "أدبي" أدوا اليوم الامتحانات في مادة التاريخ، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي "أدبي" الامتحانات في مادة "البلاغة والمنطق القديم، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي "علمي" الامتحانات في مادة تطبيقات الرياضيات، وأدى طلاب الصف الرابع والخامس الامتحانات في مادة اللغة الإنجليزية، والمستوى الرفيع بالنسبة للمعاهد النموذجية والخاصة.

عدد طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية

وأشار إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات النقل بالمرحلة الإعدادية بلغ 1126 طالبا وطالبة، بواقع 633 طالبا وطالبة بالصف الأول الإعدادي، و493 بالصف الثاني الإعدادي.

وأوضح أنه جارِ تصحيح الامتحانات وفقًا للضوابط والشروط، والتأكيد على مراعاة الشفافية كركيزة أساسية لضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، خلال المراجعة وتجميع الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه.

