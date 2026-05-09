مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
22:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
14:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

سندرلاند

- -
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
19:30

برينتفورد

الدوري الإيطالي

لاتسيو

- -
19:00

إنتر ميلان

الدوري الإيطالي

ليتشي

- -
21:45

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

لمشاهدة مباراة الزمالك بالمجان.. تردد قناة الجزائرية الأرضية

كتب : هند عواد

12:51 م 09/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الزمالك وسموحة
  • عرض 5 صورة
    ناصر منسي من مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 5 صورة
    حسام عبد المجيد من مباراة الزمالك وسموحة
  • عرض 5 صورة
    إصابات رباعي الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت قناة الجزائرية الأرضية "المجانية"، نقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا على اتحاد العاصمة الجزائري، في العاشرة مساء اليوم على ملعب 5 يوليو، في إطار منافسات ذهاب نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة على ستاد القاهرة الدولي، مساء يوم السبت 16 مايو الحالي.

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائرية

تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، على قناة الجزائرية الأرضية بالمجان.

تردد قناة الجزائرية الأرضية Programme national

يمكن متابعة مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري بالمجان عن طريق التردد التالي:

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

اقرأ أيضًا:

3 تغييرات.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري

مصراوي يكشف.. كيف يخطط الأهلي لخلع توروب قبل شهر يوليو؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك اتحاد العاصمة قناة الجزائرية الأرضية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
أخبار المحافظات

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد
زووم

قبل طلاقهما للمرة الثالثة.. 25 صورة جمعت علياء بسيوني وأحمد سعد

أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
أخبار المحافظات

أغلى من الزمالك.. متر الأرض في "تطون" بالفيوم يلامس 200 ألف جنيه -صور
محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي
رياضة محلية

محمد معروف حكما لنهائي كأس مصر بين بيراميدز وزد إف سي

موجة حارة تضرب البلاد| الأرصاد: الحرارة تصل لـ41.. والذروة في هذا الموعد
أخبار مصر

موجة حارة تضرب البلاد| الأرصاد: الحرارة تصل لـ41.. والذروة في هذا الموعد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل- قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة في نهائي الكونفيدرالية
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة