تواصل محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، نظر ثاني جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته داخل منزل الزوجية بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، في القضية التي أثارت حالة واسعة من الجدل والحزن بين الأهالي خلال الفترة الماضية.

تأجيل الجلسة الأولى وعرض المتهم على الطب النفسي

وكانت المحكمة قد قررت خلال الجلسة الأولى تأجيل نظر القضية، مع عرض المتهم على الطب النفسي بمستشفى العباسية، بعد طلب دفاعه فحص حالته النفسية وبيان مدى مسؤوليته عن أفعاله وقت ارتكاب الواقعة.

وأشار الدفاع إلى أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية، وكان يتحدث مع نفسه بصورة متكررة وفقًا لأقوال أسرته.

طلبات الدفاع وموقف أسرة المجني عليها

وخلال الجلسة، طالب محامي أسرة المجني عليها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، مؤكدًا أن الجريمة وقعت داخل منزل الزوجية وبصورة مأساوية، مطالبًا بالقصاص العادل.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وكشفت التحقيقات أن المتهم أقر بوجود خلافات زوجية متكررة مع زوجته، موضحًا أن مشادة كلامية وقعت بينهما قبل الحادث مباشرة، دخل على إثرها في حالة غضب شديد انتهت بارتكاب الجريمة.

وأضاف أنه هدد زوجته سابقًا بسبب الخلافات الأسرية، معبّرًا عن ندمه عقب الواقعة.

تفاصيل الواقعة والتحريات الأمنية

وتعود تفاصيل القضية إلى مطلع نوفمبر 2025، بعد تلقي مديرية أمن المنوفية بلاغًا بالعثور على ربة منزل متوفاة داخل منزلها بقرية كفر السنابسة.

وبعد الفحص، تبين وجود شبهة جنائية، حيث أظهرت التحريات تورط الزوج في ارتكاب الجريمة، وتم ضبطه وإحالته للنيابة التي باشرت التحقيقات وأحالته إلى محكمة الجنايات.



