بـ15 مليون.. شروط التقديم لبرنامج المشروعات الرائدة في دول البريكس 2026

كتب : عمر صبري

06:00 ص 09/05/2026

دول البريكس

أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج المشروعات الرائدة (Flagship Projects) ضمن برنامج البريكس للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (BRICS STI) لعام 2026، وذلك بهدف دعم مشروعات البحث والتطوير متعددة الأطراف بين دول البريكس، وتعزيز الابتكار لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

ويأتي هذا البرنامج كخطوة استراتيجية لدعم مشروعات بحثية مشتركة ذات تأثير واسع، تستهدف تقديم حلول مبتكرة للتحديات العالمية في مجالات الأرض الرقمية، وشبكة التلسكوبات الذكية، وبيانات الفضاء، بما يعكس توجهًا دوليًا متناميًا نحو تكامل الجهود البحثية وتبادل الخبرات بين الدول، دعمًا لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.

ويُشترط للتقدم أن يضم المشروع شركاء من أربع دول على الأقل من دول البريكس، مع الالتزام بالقواعد الوطنية لكل جهة تمويل، حيث يتم التقديم من خلال منصة BRICS الدولية، بالإضافة إلى التقديم على المستوى الوطني.

وتتولى الهيئة دعم الجانب المصري بتمويل يصل إلى 15 مليون جنيه مصري للمشروع الواحد.

ويمتد هذا الدعم لمدة تصل إلى 3 سنوات مع إمكانية التمديد، بما يوفر إطارًا زمنيًا مناسبًا لتحقيق نتائج فعالة.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار،
أن برنامج المشروعات الرائدة ضمن إطار البريكس يعد فرصة مهمة لتعزيز التعاون البحثي الدولي، وفتح آفاق جديدة أمام الباحثين المصريين للمشاركة في مشروعات ذات أثر عالمي، بما يدعم الابتكار ويعزز مكانة مصر في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

ويجب على الفريق الدولي المشترك تقديم النموذج الموحد (Joint Application Form – JAF) في موعد أقصاه 16 يونيو 2026– الساعة 3:00 مساءً بتوقيت موسكو (UTC+3) عبر منصة التقديم الإلكترونية اضغط هنا.

كما يتعين على الباحث الرئيسي المصري تقديم النموذج الموحد (JAF)، والمقترح البحثي والمستندات المطلوبة في موعد أقصاه 20 يونيو 2026 على الموقع الالكتروني للهيئة اضغط هنا.

للاطلاع على تفاصيل التقدم وتحميل المستندات، يمكن زيارة الموقع الرسمي للبرنامج اضغط هنا.


تمويل العلوم التكنولوجيا والابتكار دول البريكس تمويل

