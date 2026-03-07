تنظر محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة الزوج المتهم بقتل زوجته "سامية ع". خنقًا داخل منزل الزوجية بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، في واقعة أثارت حالة حزن واسعة بين أهالي القرية وطرح العديد من التساؤلات حول أسباب الجريمة وتفاصيلها.

دوافع جريمة القتل

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات متكررة بين الزوجين في 11 نوفمبر من العام الماضي، حيث اعتاد المتهم الاعتداء على زوجته بالضرب، ما دفعها أكثر من مرة لترك منزل الزوجية واللجوء إلى منزل أسرتها.

جلسة عرفية قبل وقوع الجريمة

وكشفت التحقيقات أن الزوج عقد جلسة عرفية مع أسرة المجني عليها قبل أيام من الواقعة، وتعهد خلالها بعدم التعرض لها مرة أخرى، وتمكن بالفعل من إعادتها إلى منزل الزوجية، إلا أن الخلافات تجددت سريعًا بينهما.

مشادة كلامية تنتهي بجريمة

نشبت مشادة كلامية بين الزوجين داخل المنزل، تطورت إلى قيام المتهم بخنق زوجته، ما أدى إلى وفاتها في الحال، قبل أن يفر هاربًا من مكان الحادث.

اكتشاف الجريمة

واكتشف نجل المجني عليها الواقعة صباح اليوم التالي، بعدما حاول إيقاظ والدته للذهاب إلى عملها، لكنها لم تستجب، فاستدعى خالته التي حضرت للمنزل لتكتشف وفاتها.

إحالة المتهم للمحاكمة

تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات، التي تبدأ اليوم نظر أولى جلسات محاكمته للكشف عن ملابسات الجريمة وتحديد المسؤوليات القانونية.