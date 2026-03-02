قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد 25 سنة على المتهم بقتل سائق توك توك بمدينة شبين الكوم، وذلك على خلفية خلاف مالي بينهما على مبلغ 200 جنيه.

تفاصيل الحكم

جاء الحكم بعد ثبوت تورط المتهم في الاعتداء على المجني عليه باستخدام مفك، ما أسفر عن إصابته بكسر في الجمجمة وقطع في شرايين المخ، ليفارق الحياة متأثرًا بإصابته عقب احتجازه بالعناية المركزة.

تعود الواقعة إلى أكتوبر الماضي

شهد شهر أكتوبر الماضي نشوب مشاجرة بين المتهم والمجني عليه بسبب خلاف على قيمة أجرة توك توك، وتطورت المشادة إلى اعتداء مباشر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم على إثره، وأحالته النيابة إلى محكمة الجنايات.

أسرة الضحية: العدالة تحققت

أعربت أسرة المجني عليه عن ارتياحها لصدور الحكم، مؤكدين أن الشاب كان يستعد للزواج قبل وقوع الحادث، وأن الخلاف لم يكن يستحق أن ينتهي بفقدان حياته.