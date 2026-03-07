إعلان

أنهى حياتها خنقًا.. قرار قضائي جديد بشأن المتهم بقتل زوجته في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

02:00 م 07/03/2026 تعديل في 02:01 م

المجني عليها

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، عرض المتهم بقتل زوجته بقرية كفر السنابسة التابعة لمركز منوف، على مستشفى العباسية للصحة النفسية، للوقوف على حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة.

دفوع حول الحالة النفسية للمتهم

وقال الدكتور أحمد، محامي المتهم، إن قرار المحكمة جاء بعد دفوع تقدم بها الدفاع بشأن الحالة النفسية للمتهم وقت ارتكاب الواقعة، حيث استجابت هيئة المحكمة لطلب الدفاع وأمرت بتحويل المتهم إلى مستشفى العباسية لإجراء الكشف الطبي وبيان مدى مسؤوليته الجنائية.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى مطلع نوفمبر 2025، عندما شهدت قرية كفر السنابسة واقعة مقتل سيدة داخل منزل الزوجية، حيث تبين أن المتهم أنهى حياة زوجته خنقًا بعد مشادة كلامية نشبت بينهما نتيجة خلافات متكررة.

اكتشاف الجريمة والتحقيقات

اكتشف نجل المجني عليها الواقعة في صباح اليوم التالي بعدما حاول إيقاظ والدته للذهاب إلى العمل، لكنها لم تستجب، فاستدعى خالته التي حضرت لتجدها متوفاة. تم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، قبل إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لنظر القضية.

