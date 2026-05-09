علق الإعلامي عمرو أديب، لى انتشار حالات مصابة بفيروس هانتا، مشيرًا إلى أنه أخذ في الانتشار خلال الفترة الأخيرة ويجب الحذر منه.

وأوضح أديب خلال برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن "اللي اتلسع من كورونا ينفخ في هانتا"، مضيفًا أن وزارة الصحة أصدرت بيانًا بشأن هذا الفيروس.

وأشار إلى أن الفيروس ظهر في مركب بالبحر اكتشفوا فيها أشخاصًا مصابين بإعياء، وعند الفحص تبين إصابتهم بفيروس هانتا.

ولفت إلى أن "ناس خرجت من المركب دي من غير ما الحجر الصحي يعرف، ودلوقتي بيدوروا عليهم في العالم، في اتنين لقوهم في بلد زي الصين كده".

وأكد أن هناك أشخاصًا مصابين بهذا الفيروس، وأظن أن هناك من توفوا بالفعل، مستضيفًا الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية لشرح التفاصيل.

وشدد الإعلامي عمرو أديب على أن ما شُوهد من كورونا يخلينا نحذر من هذا الفيروس الجديد الذي بدأ في الانتشار، قائلًا "يا رب تستر، اللي قاعدين يكفينا شر اللي جايين".