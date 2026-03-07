كشف المتهم في واقعة كفر السنابسة بمحافظة المنوفية تفاصيل جديدة أمام جهات التحقيق، مؤكداً أنه ارتكب الجريمة بإرادته الحرة دون إكراه أو ضغط.

وأوضح المتهم أنه يشعر بندم شديد على ما ارتكبه، مطالباً المحكمة بمنحه الرأفة خلال نظر القضية.

وقال المتهم: "كان فيه مشاكل بينا كتير، غضبت عند أهلها وصالحتها هناك لكنها كانت لسه زعلانة، رجعنا البيت وحاولت أتكلم معاها لكن قلبتها مشكلة، سبتها وخرجت أمام باب الشقة.. أنا خدت قرار إني هعرض عليها المعاشرة عشان نهدى، ولو رفضت أنا هقتلها، لكنها للأسف رفضت. طلعت برا الشقة، لكنها فضلت تشتم وتطاولت عليا وعلى أهلي، ومكنش ينفع أسكت."

وأضاف المتهم: "دخلت عليها في الشقة لما كانت لوحدها، شافتني فجأة اتخضت، حاولت تهرب بس مسكتها، وأنا كنت في حالة غضب، وهي حاولت تقاوم بس ما قدرتش. خنقتها بإيدي الاتنين عشان ارتاح، وبعد ما خلصت هربت من المكان. دلوقتي ندمان جدًا على اللي حصل ومستعد أتحمل المسؤولية كاملة."

تفاصيل بداية الجريمة

تعود الواقعة إلى مطلع نوفمبر 2025، حين لقيت زوجة المتهم، "سامية ع"، مصرعها داخل منزل الزوجية بقرية كفر السنابسة، إثر تصاعد خلافات متكررة بين الزوجين.

وفق التحقيقات، كان المتهم يعتدي على زوجته بالضرب، مما دفعها أكثر من مرة للجوء إلى أسرتها. وقبل أيام من الجريمة، تدخلت الأسرة لمحاولة الصلح عبر جلسة عرفية، تعهد خلالها المتهم بعدم التعرض لها مجددًا، وتمكنت الأسرة من إعادة الزوجة إلى منزل الزوجية.

في يوم الواقعة، تصاعدت الخلافات داخل المنزل ما أدى إلى ارتكاب المتهم جريمته بخنق زوجته، قبل أن يلوذ بالفرار. اكتشف نجل المجني عليها الحادثة صباح اليوم التالي، فقامت الأسرة بإبلاغ الشرطة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، فيما بدأ التحقيق الجنائي الذي أدى لاحقًا لإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

إحالة المتهم للطب النفسي

قررت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية إحالة المتهم للعرض على مستشفى العباسية للطب النفسي، استجابة لطلب محاميه، للوقوف على حالته العقلية وقت ارتكاب الجريمة.