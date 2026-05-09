أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 10 مايو 2026 وحتى الخميس 14 مايو 2026، مشيرة إلى استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع سيادة طقس حار نهارًا وشديد الحرارة على جنوب البلاد.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل

أوضحت "الهيئة" في بيانها، أن أبرز الظواهر الجوية خلال الأسبوع تتمثل في تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

وأضافت "الأرصاد" أن نشاط الرياح يُعتبر من الظواهر المتكررة خلال الفترة المشار إليها، إذ تنشط على فترات متقطعة على أغلب الأنحاء، وهو ما قد يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وحذرت "الهيئة" من استمرار الأجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، والتي قد تصل فيها درجات الحرارة إلى 41 درجة مئوية خلال بعض أيام الأسبوع، في حين تتراوح على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 33 و34 درجة، وعلى السواحل الشمالية بين 26 و30 درجة.

واختتمت هيئة الأرصاد الجوية، بيانها بالتأكيد على استمرار متابعة التغيرات الجوية السريعة خلال فصل الربيع، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية أولًا بأول واتخاذ الاحتياطات اللازمة خاصة في فترات الشبورة الصباحية وارتفاع درجات الحرارة.

