صرخات وسط النيران.. مصرع أب وإصابة 7 من أسرته في حريق بالفيوم

كتب : حسين فتحي

11:43 م 08/05/2026

اثار حريق شقة

خيّم الحزن على منطقة مساكن السد العالي بمدينة الفيوم، عقب وقوع حادث مأساوي أسفر عن مصرع رب أسرة وإصابة زوجته و6 من أبنائه بحالات اختناق وحروق متفرقة، إثر نشوب حريق داخل شقتهم السكنية بمنطقة الكيمان التابعة للمنطقة الصناعية.

بلاغ بحريق داخل شقة سكنية

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد صالح أبو لطيعة، مأمور قسم شرطة أول الفيوم، يفيد بورود بلاغ بشأن تصاعد أدخنة كثيفة ونشوب حريق داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة الكيمان، مع وجود ضحايا ومصابين.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني حول العقار لتسهيل أعمال الإطفاء ومنع امتداد النيران إلى الشقق المجاورة.

تسرب غاز وراء الحريق

وكشفت المعاينة الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية وفريق البحث، أن الحريق نتج عن تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز داخل مطبخ الشقة، ومع وجود مصدر للاشتعال اندلعت النيران بشكل مفاجئ، ما أدى إلى محاصرة أفراد الأسرة داخل المسكن.

وفاة الأب وإصابة أفراد الأسرة

وأسفر الحادث عن وفاة الزوج "محمد. ر"، 47 عامًا، متأثرًا بإصابته الناتجة عن الحريق والاختناق، فيما أُصيبت زوجته و6 من أبنائه بإصابات تراوحت بين حروق بدرجات مختلفة وحالات اختناق حادة نتيجة استنشاق الدخان والغاز.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى الدفع بـ7 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور عمرو عثمان، مدير مرفق إسعاف الفيوم، حيث تم نقل المصابين إلى قسم الحروق بمستشفى الفيوم العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، فيما أُودع جثمان الأب بمشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.
النيابة تبدأ التحقيق
تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

