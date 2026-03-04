لم يكن صباح قرية "الراهب" كغيره من الأيام؛ خرج الأطفال الثلاثة بملابسهم الزاهية متجهين إلى درسهم المعتاد، لكن رحلتهم القصيرة انتهت بمأساة هزّت محافظة المنوفية بأكملها.

ساعتان من القلق قبل اكتشاف الفاجعة

مع حلول الساعة الثانية ظهرًا، تأخر عودة الصغار، لتبدأ لحظات قلق تحولت سريعًا إلى حالة من الذعر بين أفراد الأسرة. جابت العائلة شوارع القرية بحثًا عن أطفالها، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة آخر تحركاتهم، حيث ظهروا وهم يتجهون نحو منزل مهجور يقع في أطراف القرية.

تلك اللقطات كانت الخيط الأول في كشف ملابسات الواقعة، بعدما اختفى الأطفال داخل البناء القديم المبني بالطوب النيئ.

داخل المنزل المهجور.. مشهد صادم

عند دخول المنزل، عُثر على الطفلين معلقين داخل إحدى الغرف، بينما وُجدت الطفلة الثالثة ملقاة بجوارهما. وأوضحت المعاينة الأولية وجود آثار خنق على رقاب الأطفال الثلاثة، ما يشير إلى تعرضهم لاعتداء جنائي قبل وفاتهم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وفرضت طوقًا أمنيًا، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وجرى نقل الجثامين إلى المستشفى التعليمي بـشبين الكوم لتشريحها وبيان السبب الدقيق للوفاة.

تحريات مكثفة وضبط المتهم

فرضت مديرية الأمن حالة من الاستنفار، وتم فحص كاميرات المراقبة وتمشيط دائرة علاقات الأسرة والجيران. وبعد تحريات استمرت عدة أيام، تم تحديد هوية المتهم وضبطه، حيث يخضع حاليًا للتحقيق لمعرفة دوافع ارتكاب الجريمة.

إحالة للمفتي وانتظار الحكم

وتنظر محكمة جنايات شبين الكوم القضية التي أثارت حالة واسعة من الغضب والحزن بين أهالي المحافظة. وكانت المحكمة قد قررت في جلسة سابقة إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت دور الانعقاد الرابع من شهر مارس الجاري للنطق بالحكم، عقب استكمال المرافعات وسماع أقوال الدفاع والادعاء.

وتنظر محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل 3 صغار بقرية الراهب التابعة لدائرة مركز شبين الكوم، وذلك في القضية التي أثارت حالة واسعة من الغضب والحزن بين أهالي المحافظة خلال الفترة الماضية.

