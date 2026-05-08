أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، بعضها خطرة، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدينة غرب قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع الحادث

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق مدينة غرب قنا.

نقل المصابين للمستشفى

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام، ووضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم الصحية.

التحقيقات جارية

تم تحرير محضر بالواقعة، فيما أُخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات وكشف أسباب وملابسات الحادث.