في كثير من الأحيان تفشل دورة الغسيل التقليدية في إزالة البقع الصعبة، خاصة الأوساخ العنيدة، رغم أن بعض الغسالات توفر حلا فعالا يتم تجاهله غالبا، وهو "النقع المسبق".

وبحسب موقع Real Simple، فإن هذه الخاصية تمنح الملابس وقتا إضافيا للبقاء داخل الماء والمنظف قبل بدء دورة الغسيل الأساسية، ما يساعد على تفكيك الأوساخ بشكل أكثر فاعلية.

ما وظيفة النقع المسبق في الغسالة؟

دورة النقع المسبق مصممة خصيصا للملابس شديدة الاتساخ، حيث يتم تفعيلها عبر زر يحمل رمز حوض الغسيل مع خط عمودي، ليتم نقع الملابس في الماء والمنظف لفترة قصيرة قبل بدء الغسيل الرئيسي.

وتختلف مدة النقع حسب نوع الغسالة، لكنها تتراوح عادة بين 15 دقيقة وساعة كاملة، بهدف تحسين قدرة المنظف على إزالة البقع مثل بقع القهوة والأوساخ العميقة.

متى يجب استخدام النقع المسبق داخل الغسالة؟

ينصح باستخدام هذه الخاصية مع الملابس شديدة الاتساخ، لكن في كثير من الحالات قد لا تكون ضرورية إذا تمت معالجة البقع مباشرة بعد حدوثها.

كما يمكن نقع الملابس يدويا خارج الغسالة باستخدام كمية بسيطة من المنظف، وهي طريقة تتيح فحص البقع قبل بدء الغسيل الفعلي، ما يساعد على التحكم في النتيجة بشكل أفضل.

هل يناسب جميع أنواع الملابس؟

تشير الإرشادات إلى ضرورة الالتزام بتعليمات العناية على ملصق الملابس، إذ لا يفضل نقع الأقمشة الحساسة مثل الحرير والصوف، كما قد يؤدي النقع الطويل إلى بهتان الألوان الداكنة.

هل يمكن استخدام الماء الساخن أثناء النقع؟

يعتمد ذلك على نوع القماش ودرجة الاتساخ، فالماء الساخن يكون مناسبا للقطن والكتان والمناشف وبياضات السرير، إضافة إلى الملابس شديدة الاتساخ، حيث يساعد في إذابة الدهون وتعقيم الأنسجة.

في المقابل، ينصح بتجنب الماء الساخن مع الملابس الملونة والصوف والحرير والمواد الصناعية مثل البوليستر والإيلاستين، لأنها قد تتعرض للتلف أو فقدان شكلها ومرونتها.

