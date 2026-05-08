إعلان

النار اشتعلت فجأة.. حريق يلتهم 6 عشش بقرية بابل في المنوفية

كتب : أحمد الباهي

10:45 م 08/05/2026

حريق يلتهم 6 عشش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، حريقًا هائلًا اندلع بعدد من العشش المقامة على جانب الترعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، بعد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف بشكل مفاجئ.

احتراق 6 عشش ونفوق مواشٍ

وأفاد أهالي القرية بأن النيران التهمت 6 عشش بالكامل خلال وقت قصير، كما أسفر الحريق عن نفوق عدد من المواشي الموجودة داخلها، وسط محاولات الأهالي لإخماد النيران وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة.
وأكد شهود عيان أن الأهالي هرعوا إلى موقع الحريق فور اندلاعه، خاصة مع سرعة انتشار النيران بسبب طبيعة العشش والمواد القابلة للاشتعال الموجودة بها.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وعلى الفور، أبلغ الأهالي الجهات المعنية، التي دفعت بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمناطق المجاورة، فيما تواصل أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

التحقيق في أسباب الحريق

وتجري الأجهزة المعنية أعمال المعاينة والفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، التي لم تُعرف حتى الآن، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر الخسائر الناتجة عن الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحماية المدنية اخماد حريق حريق عشش نفوق المواشي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
نصائح طبية

7 أسباب تجعل شغفك يختفي بسرعة.. منها الخوف من الفشل
وفاءً لشهامته.. علاج مجاني لمدة أسبوع على روح بطل واقعة القطار بالمنوفية
أخبار المحافظات

وفاءً لشهامته.. علاج مجاني لمدة أسبوع على روح بطل واقعة القطار بالمنوفية
الجيش الأمريكي: تحويل مسار 57 سفينة تجارية وإعطال 3 سفن قرب إيران
شئون عربية و دولية

الجيش الأمريكي: تحويل مسار 57 سفينة تجارية وإعطال 3 سفن قرب إيران
حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسين الشحات.. إعلامي يكشف التفاصيل
رياضة محلية

حقيقة مفاوضات الزمالك مع حسين الشحات.. إعلامي يكشف التفاصيل

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق
زووم

"عملتي في وشك كده ليه؟".. منة عرفة تكشف عن جلسة تصوير جديدة والجمهور يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟