شهدت قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، مساء اليوم الجمعة، حريقًا هائلًا اندلع بعدد من العشش المقامة على جانب الترعة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي، بعد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف بشكل مفاجئ.

احتراق 6 عشش ونفوق مواشٍ

وأفاد أهالي القرية بأن النيران التهمت 6 عشش بالكامل خلال وقت قصير، كما أسفر الحريق عن نفوق عدد من المواشي الموجودة داخلها، وسط محاولات الأهالي لإخماد النيران وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل امتداد الحريق إلى المناطق المجاورة.

وأكد شهود عيان أن الأهالي هرعوا إلى موقع الحريق فور اندلاعه، خاصة مع سرعة انتشار النيران بسبب طبيعة العشش والمواد القابلة للاشتعال الموجودة بها.

الحماية المدنية تسيطر على الحريق

وعلى الفور، أبلغ الأهالي الجهات المعنية، التي دفعت بعدد من سيارات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنازل والمناطق المجاورة، فيما تواصل أعمال التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

التحقيق في أسباب الحريق

وتجري الأجهزة المعنية أعمال المعاينة والفحص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، التي لم تُعرف حتى الآن، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر الخسائر الناتجة عن الواقعة.