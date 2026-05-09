إعلان

تطوير حضاري جديد حول مسجد بدر بالطابية يعزز السياحة في أسوان (صور)

كتب : إيهاب عمران

05:00 ص 09/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مشروع تطوير المنطقة المحيطة بمسجد بدر بالطابية
  • عرض 3 صورة
    مشروع تطوير منطقة الطابية التاريخية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنفذ محافظة أسوان مشروع تطوير شامل للمنطقة المحيطة بـ مسجد بدر بالطابية، في إطار خطة لإعادة إحياء الموقع التاريخي برؤية حضارية متكاملة.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر، بما يهدف إلى إبراز القيمة المعمارية والتاريخية للمسجد وإعادة تقديمه بصورة معاصرة تليق بمكانته.

تطوير هوية بصرية ومشهد حضاري متكامل

يستهدف المشروع الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة مع تطوير عناصرها الجمالية والخدمية، وإعادة صياغة المشهد البصري بما يعزز مكانة المسجد داخل النسيج العمراني لمدينة أسوان.

كما يتم تنفيذ الأعمال وفق أسس علمية وهندسية دقيقة تراعي الطابع المعماري الأصيل للموقع وتحافظ على قيمته التراثية.

إضاءة حديثة ومساحات خضراء واسعة

تشمل أعمال التطوير تنفيذ منظومة إضاءة خارجية متكاملة لإبراز العناصر المعمارية للمسجد وتحويله إلى علامة حضرية مضيئة.

كما تتضمن الأعمال زراعة نحو 22 ألف شجرة، وإنشاء محطتين للري لضمان استدامة المسطحات الخضراء، إلى جانب تطوير الأرضيات والأرصفة وإعادة تأهيلها.

تعزيز المقصد السياحي والثقافي

يهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى نقطة جذب سياحية وثقافية، بما يدعم الهوية البصرية لأسوان ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والتحديث.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أسوان منطقة الطابية مسجد بدر الهوية البصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"أمن القاهرة" يحسم الجدل حول فيديو صفع طالبة بمصر الجديدة
حوادث وقضايا

"أمن القاهرة" يحسم الجدل حول فيديو صفع طالبة بمصر الجديدة
الخارجية الروسية ترفض دعم مشروع القرار الأمريكي بشأن إيران بمجلس الأمن
شئون عربية و دولية

الخارجية الروسية ترفض دعم مشروع القرار الأمريكي بشأن إيران بمجلس الأمن
"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري
رياضة محلية

"بيراميدز وأهلي طرابلس".. أسباب توضح غضب جماهير الأهلي من حسام البدري
حدث بالفن|طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة وشيرين تطرح أغنية
زووم

حدث بالفن|طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني للمرة الثالثة وشيرين تطرح أغنية
"فتنة الشيعة".. محاكمة متهم في إعادة إجراءات القضية
حوادث وقضايا

"فتنة الشيعة".. محاكمة متهم في إعادة إجراءات القضية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول تعليق من الصحة بشأن فيروس "هانتا": الوضع لا يدعو للقلق
​تسلسل زمني لرحلة السفينة الموبوء بفيروس هانتا.. أين توقفت وماذا حدث للركاب؟
بعد الزيادة.. أسعار باقات الإنترنت الأرضي في الشركات الأربعة
"مكب نفايات في الأرجنتين".. ماذا نعرف عن الموقع المحتمل لانتشار فيروس هانتا؟