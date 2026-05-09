وصول أول دفعة من حجاج القليوبية إلى الأراضي المقدسة (صور)

الإسكندرية تتزين استعدادًا لزيارة السيسي وماكرون وافتتاح جامعة سنجور (صور)

وفاءً لشهامته.. علاج مجاني لمدة أسبوع على روح بطل واقعة القطار بالمنوفية

تنفذ محافظة أسوان مشروع تطوير شامل للمنطقة المحيطة بـ مسجد بدر بالطابية، في إطار خطة لإعادة إحياء الموقع التاريخي برؤية حضارية متكاملة.

ويتم تنفيذ المشروع من خلال شركة أغاخان للخدمات الثقافية – مصر، بما يهدف إلى إبراز القيمة المعمارية والتاريخية للمسجد وإعادة تقديمه بصورة معاصرة تليق بمكانته.

تطوير هوية بصرية ومشهد حضاري متكامل

يستهدف المشروع الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة مع تطوير عناصرها الجمالية والخدمية، وإعادة صياغة المشهد البصري بما يعزز مكانة المسجد داخل النسيج العمراني لمدينة أسوان.

كما يتم تنفيذ الأعمال وفق أسس علمية وهندسية دقيقة تراعي الطابع المعماري الأصيل للموقع وتحافظ على قيمته التراثية.

إضاءة حديثة ومساحات خضراء واسعة

تشمل أعمال التطوير تنفيذ منظومة إضاءة خارجية متكاملة لإبراز العناصر المعمارية للمسجد وتحويله إلى علامة حضرية مضيئة.

كما تتضمن الأعمال زراعة نحو 22 ألف شجرة، وإنشاء محطتين للري لضمان استدامة المسطحات الخضراء، إلى جانب تطوير الأرضيات والأرصفة وإعادة تأهيلها.

تعزيز المقصد السياحي والثقافي

يهدف المشروع إلى تحويل المنطقة إلى نقطة جذب سياحية وثقافية، بما يدعم الهوية البصرية لأسوان ويعزز من مكانتها كوجهة سياحية عالمية تجمع بين الأصالة والتحديث.