تنظر محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة"، في القضية رقم 1443 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وبسكرتارية محمد السعيد.

وتعود وقائع القضية إلى اتهام المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم بتدبير تجمهر يهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، إلى جانب مقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، والاشتراك في أعمال عنف وقطع طرق.

كما شمل أمر الإحالة اتهامات للمتهمين بتأسيس وتولي قيادة عصابة هاجمت قاطني ومحيط ميدان النهضة، واعتدت على القوات المنفذة لقرارات النيابة العامة الخاصة بفض التجمهرات في محيط ميداني رابعة العدوية والنهضة.