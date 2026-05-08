أُصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، اتجاه الإسكندرية، أمام مدخل قرية زهرة، بنطاق مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

بلاغ بوقوع الحادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي أمام مدخل قرية زهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

أسماء المصابين وإصاباتهم

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: ابتسام حلمي مصطفى، 57 عاما، مقيمة القاهرة، بكسر في الفخذ الأيسر، وأحمد السيد إبراهيم، 20 عاما، مقيم القاهرة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعمر أسامة عبد الفتاح، 16 عاما، مقيم كفر الشيخ، بكسر في الفقرات العنقية وسحجات متفرقة، وشرين شهاب السيد، 50 عاما، مقيمة كفر الشيخ، بسحجات متفرقة، وأسامة عبد الفتاح محمد، 60 عاما، مقيم كفر الشيخ، بسحجات متفرقة بالجسم.

نقل المصابين للمستشفى

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.