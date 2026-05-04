سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أكثر من 300 عقد لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة خلال احتفالية كبرى أُقيمت بمسرح ديوان عام المحافظة، لتصبح المنيا أول محافظة على مستوى الجمهورية تبدأ تسليم العقود وفقًا لأحكام القانون الجديد رقم 168 لسنة 2025.

كدواني: تقنين الأراضي استعادة لحقوق الدولة وترسيخ للاستقرار

أكد المحافظ أن هذه الخطوة تمثل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستعادة حقوق الدولة وفرض سيادة القانون، مشيرًا إلى أن تسليم العقود يعكس تحولًا مهمًا نحو ترسيخ الاستقرار القانوني والاجتماعي، مع تحقيق حصيلة مالية بلغت نحو 4 مليارات جنيه تؤول إلى حساب حق الشعب.

وشدد على أن الدولة لن تسمح بأي تعديات على أراضيها، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بكل حزم، مع استمرار تقديم التيسيرات للمواطنين الجادين في إجراءات التقنين.

دعم المزارعين وتلبية احتياجاتهم

وخلال الفعالية، استمع المحافظ إلى مطالب أصحاب العقود والمزارعين، موجّهًا بسرعة التنسيق مع مديرية الزراعة لتوفير الأسمدة من خلال الجمعيات الزراعية القريبة، بما يدعم استقرار النشاط الزراعي بالمحافظة.

حملات إزالة واسترداد أراضي الدولة

أكد المحافظ استمرار حملات إزالة التعديات ومتابعتها بشكل لحظي، للحفاظ على أملاك الدولة، داعيًا المواطنين للتقدم عبر المنظومة الإلكترونية للاستفادة من التيسيرات، مع التعاون مع البنك الزراعي المصري لتسهيل السداد.

طفرة في معدلات الإنجاز

استعرض اللواء أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، مؤشرات الأداء، موضحًا ارتفاع كفاءة منظومة التقنين من 18% إلى أكثر من 96% خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى استرداد 191,620 فدانًا لصالح الدولة، منها مساحات لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جانب استرداد آلاف الأفدنة والقطع غير الجادة، وتسليم نحو 5 آلاف عقد حتى الآن.

منظومة إلكترونية وشفافية في التنفيذ

أكد الدكتور محمود شعيب، مدير جهاز أملاك الدولة، أن العمل يتم عبر منظومة إلكترونية متكاملة تضمن الشفافية والعدالة وتمنع أي تدخلات غير منضبطة، مع استمرار فحص الطلبات وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

وأشار إلى أن التقنين يسهم في دعم الإنتاج الزراعي للمحاصيل الاستراتيجية، بما يعزز الأمن الغذائي والتنمية بالمحافظة.

تكريم محافظ المنيا

وفي ختام الاحتفالية، أهدى أعضاء لجان البت واسترداد أراضي الدولة درع تكريم للواء عماد كدواني، تقديرًا لجهوده في إنجاز ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة.