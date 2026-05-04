يواصل برنامج اكتشاف المواهب الغنائية الشهير ذا فويس كيدز – the voice kids عرض حلقاته لتقديم عدد كبير من الأطفال الذين يمتلكون موهبة حقيقية في الغناء، إذ يُعرض كل أربعاء على مجموعة قنوات MBC وفي نفس الوقت يتم نشر مقاطع فيديو تحقق انتشارا واسعا على صفحات المجموعة بمواقع التواصل الاجتماعي ويتداولها الجمهور.

إيميليا طفلة ذا فويس كيدز

ومن بين أبرز الأطفال الذين حقق ظهورهم انتشارا واسعا على "السوشيال ميديا"، الطفلة إيميليا صاحبة الصوت الأوبرالي، والتي أطلق عليها البرنامج "كيكة ذا فويس كيدز"، كما وصفها بـ "أظرف طفلة ممكن تقابلها بحياتك".

الطفلة تبلغ من العمر 9 أعوام، والدها من الأردن ووالدتها من روسيا، وتتمنى أن تصبح مغنية أوبرا عندما تكبر، وأشارت في كلمة لها قبل الصعود على المسرح إلى أنها تعتبر مشاركتها في البرنامج مساعدة في تحقيق هذا الحلم.

أرقام حققتها فيديوهات إيميليا على مواقع التواصل الاجتماعي

قدمت المتسابقة الأردنية إيميليا، أداء حقق أكثر من 131 مليون مشاهدة عبر منصات MBC المختلفة، بما في ذلك MBC1 وMBC مصر وMBC العراق والقنوات الرقمية الرسمية للبرنامج. وعلى منصة تيك توك، وصل المقطع إلى أكثر من 5,000 فيديو من إنتاج المستخدمين، ما وسع انتشاره ليصل إلى جماهير تتجاوز بكثير نطاق متابعي البرنامج التقليدي.

جدير بالذكر أن مقاطع الطفلة إيميليا على MBC1 وحدها حصدت أكثر من 32 مليون مشاهدة، على منصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وشهد أداء الطفلة إيميليا تفاعل أعضاء لجنة تحكيم البرنامج: رامي صبري، الشامي، داليا مبارك، إذ التف الثلاثة وشاركوها الرقص على أنغام أغنيتها.

