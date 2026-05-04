كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد حملاتها الرقابية خلال شهر أبريل، عبر تنفيذ حملات موسعة استهدفت المخابز البلدية والأسواق بمختلف مراكز المحافظة، بهدف إحكام الرقابة على السلع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

278 محضرًا في المخابز والأسواق

أكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات التموينية أسفرت عن تحرير 278 محضرًا تموينيًا، بينها 48 مخالفة في قطاع المخابز و230 مخالفة في قطاع الأسواق، إلى جانب تسليم 506 بطاقات تموينية للمواطنين ضمن جهود تحديث قواعد بيانات المستفيدين.

ضبط سلع غذائية متنوعة

وأوضحت وكيل الوزارة أن الحملات أسفرت عن تحرير 11 محضرًا لسلع غذائية، شملت ضبط 15 زجاجة زيت طعام، و5 عبوات مشروبات متنوعة، و24 طبقًا من اللحوم والدواجن والكبد والقوانص، إضافة إلى 14 كيسًا من خلطات الدجاج والبانية والبرجر، و3 شكائر من الأرز والمكرونة.

مخالفات في السلع غير الغذائية

كما تم تحرير 8 محاضر لسلع غير غذائية، تضمنت ضبط 35 أسطوانة بوتاجاز، و20 علبة سجائر، و36 عبوة مبيدات وأسمدة عضوية، وعبوتين لمواد مقاومة للصدأ، و18 زجاجة ماء بطارية، و21 كيس أوكسي جيل.

رقابة مستمرة لحماية المواطنين

شددت الدكتورة سلوى مصطفى على استمرار الحملات التموينية بشكل يومي في الوادي الجديد لضبط الأسواق والتصدي للغش التجاري، بما يضمن حماية المواطنين والحفاظ على حقوقهم.