انهيار جزئي لعقار مهجور في دمنهور بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

08:50 م 04/05/2026

تعرض عقار مهجور بشارع 10 بمنطقة أبو عبد الله، التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، لانهيار جزئي، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور يفيد بوقوع انهيار في منزل مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

معاينة العقار وحالته

تبين من الفحص أن العقار مهجور وخالٍ من السكان، وأن الانهيار وقع في السلم الخلفي وبعض الأجزاء الداخلية من المبنى، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور لمتابعة الموقف.

إجراءات السلامة

فرضت الأجهزة المعنية كردونًا أمنيًا حول العقار المنهار جزئيًا، لمنع اقتراب المواطنين وتأمين المنازل المجاورة، مع استدعاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص المبنى وتحديد درجة خطورته.

عدم وجود خسائر بشرية

أكدت المعاينة الأولية عدم تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، نظرًا لكون العقار خاليًا من السكان وقت وقوع الانهيار.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

