تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أعمال التطوير الشاملة والتجهيزات الطبية الحديثة بمستشفى سمالوط التخصصي، مؤكدًا أن الدولة تمضي بخطى متسارعة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمات طبية متطورة تليق بالمواطن.

افتتاح وحدة مناظير بتكلفة 6 ملايين جنيه

وخلال الجولة، افتتح المحافظ وحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة، والتي تُعد إضافة نوعية للقطاع الصحي بالمحافظة، بتكلفة إجمالية بلغت 6 ملايين جنيه، مؤكدًا أنها ستسهم في تطوير خدمات التشخيص والعلاج لأمراض الجهاز الهضمي، وتخفيف العبء عن المرضى وتقليل الحاجة للسفر خارج المركز.

استعدادات للتأمين الصحي الشامل

وأكد المحافظ أن أعمال التطوير الجارية داخل المستشفى تأتي في إطار الاستعداد لانضمام المحافظة إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمات متكاملة وتقليل قوائم الانتظار وإجراء التدخلات الدقيقة داخل المحافظة.

توجيهات بتحسين الخدمة

وخلال الجولة، التقى المحافظ بعدد من المرضى والمترددين، ووجه بضرورة حسن استقبال المواطنين وتيسير الإجراءات، مع الالتزام بالصيانة الدورية للأجهزة الحديثة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية.

توسع في التخصصات والخدمات الطبية

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن أعمال التطوير شملت إضافة 8 أسرة رعاية مركزة لمرضى القلب، وإدخال خدمات الأشعة التداخلية، واستحداث تخصصات جديدة تشمل مخ وأعصاب أطفال، وجراحة الأورام، وجراحة التجميل، إضافة إلى عيادات أمراض الدم والنفسية للأطفال.

كما تم إدخال خدمات طبية متقدمة مثل الإيكو بالمجهود الدوائي وفصل البلازما.

جاهزية لإجراء العمليات المتقدمة

وأكدت الدكتورة أسماء الجويلي، مدير مستشفى سمالوط التخصصي، أن المستشفى أصبح مجهزًا لإجراء مختلف العمليات الجراحية المتقدمة، واستقبال الحالات الطارئة على مدار الساعة، خاصة في تخصصات جراحات العظام والمفاصل والعمود الفقري ومناظير العظام.

تطوير شامل لأقسام الأشعة والمعامل

وأضافت أنه تم تطوير أقسام الأشعة المختلفة، بما يشمل الرنين المغناطيسي والأشعة المقطعية والموجات فوق الصوتية وإيكو القلب، إلى جانب تحديث أقسام العلاج الطبيعي والمعامل والصيدلية.

قدرات استيعابية كبيرة

وأشارت إلى أن وحدة الغسيل الكلوي تضم 42 سريرًا وتخدم 2,774 مريضًا بإجمالي 32,257 جلسة سنويًا، بينما يستقبل قسم الطوارئ 178,785 حالة سنويًا، ويستقبل العيادات الخارجية نحو 193,746 زيارة سنويًا بمتوسط 13,918 زيارة شهريًا.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والصحية بمحافظة المنيا.