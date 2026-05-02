أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمتابعة تداعيات حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والعواصف الترابية التي تشهدها المحافظة.

تفعيل غرف العمليات بالمراكز والمديريات

وأكد المحافظ توجيه جميع الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة، مع ربط غرف العمليات بالمراكز والمديريات الخدمية بمركز السيطرة على مدار الساعة، لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

استعداد كامل للقطاعات الحيوية

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية، خاصة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، إلى جانب المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، مع الدفع بفرق الطوارئ والتدخل السريع في المناطق الحيوية والطرق الرئيسية.

إجراءات وقائية لحماية المواطنين

وشدد المحافظ على أهمية توعية المواطنين بضرورة توخي الحذر خلال فترات سوء الأحوال الجوية، وتجنب التواجد أسفل الأشجار وأعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات وأكشاك الكهرباء أثناء نشاط الرياح الشديدة.

أرقام للتواصل والطوارئ

وتهيب محافظة المنيا بالمواطنين، وخاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة، الالتزام بقواعد المرور وخفض السرعات، مع سرعة الإبلاغ عن أي طارئ عبر مركز السيطرة على الأرقام:

0862342200 – 0862320001، أو خدمة المواطنين: 01100585052، لضمان التدخل الفوري.