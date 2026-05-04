إعلان

توريد 244 ألف طن قمح بصوامع الوادي الجديد منذ انطلاق موسم 2026

كتب : محمد الباريسي

10:30 م 04/05/2026

الدكتورة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، انتظام أعمال توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2026، مؤكدة أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ 244 ألفًا و311 طنًا داخل صوامع وشون المحافظة وخارجها.

تيسير الإجراءات للموردين

أوضحت المحافظ أن أعمال توريد القمح تتم منذ انطلاق الموسم وفق ضوابط تنظيمية محددة، تعتمد على التكامل بين الجهات المختصة لضمان انتظام الاستلام داخل مواقع التجميع والصوامع والشون.

وشددت على استمرار تيسير الإجراءات أمام الموردين، مع سرعة صرف المستحقات المالية دون معوقات، بهدف تحقيق أعلى معدلات توريد حتى نهاية الموسم المقرر في أغسطس 2026.

فحص وفرز وتحليل معملـي

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أعمال الفحص والفرز والتحليل المعملي للأقماح الموردة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لسلامة التخزين.

رقابة على مواقع الاستلام

تكثف الجهات المختصة أعمال المرور والرقابة على مواقع استلام القمح ونقاط التجميع، إلى جانب متابعة انتظام حركة النقل والتوريد، والتأكد من دقة الأوزان وجودة الأقماح الموردة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

توريد القمح الوادي الجديد موسم القمح صوامع المحافظة محصول القمح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد
أخبار مصر

تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
زووم

"لا منتج نافع ولا ممثل نافع".. مها أحمد تثير الجدل بـ"تدوينة" غامضة
الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة
أخبار مصر

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر