أعلنت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، انتظام أعمال توريد واستلام محصول القمح المحلي لموسم 2026، مؤكدة أن إجمالي الكميات الموردة حتى الآن بلغ 244 ألفًا و311 طنًا داخل صوامع وشون المحافظة وخارجها.

تيسير الإجراءات للموردين

أوضحت المحافظ أن أعمال توريد القمح تتم منذ انطلاق الموسم وفق ضوابط تنظيمية محددة، تعتمد على التكامل بين الجهات المختصة لضمان انتظام الاستلام داخل مواقع التجميع والصوامع والشون.

وشددت على استمرار تيسير الإجراءات أمام الموردين، مع سرعة صرف المستحقات المالية دون معوقات، بهدف تحقيق أعلى معدلات توريد حتى نهاية الموسم المقرر في أغسطس 2026.

فحص وفرز وتحليل معملـي

تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وفرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أعمال الفحص والفرز والتحليل المعملي للأقماح الموردة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة لسلامة التخزين.

رقابة على مواقع الاستلام

تكثف الجهات المختصة أعمال المرور والرقابة على مواقع استلام القمح ونقاط التجميع، إلى جانب متابعة انتظام حركة النقل والتوريد، والتأكد من دقة الأوزان وجودة الأقماح الموردة.