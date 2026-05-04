قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يعد من أكثر الفصول تقلبًا، حيث تشهد البلاد تغيرات حادة بين الارتفاع والانخفاض السريع في درجات الحرارة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن مصر تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل في بعض المناطق إلى 10 درجات مقارنة بالأيام السابقة.

وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى سجلت انخفاضًا واضحًا، حيث بلغت العظمى 23 درجة مئوية بعد أن وصلت إلى 35 درجة في الأيام الماضية، مؤكدة أن هذا التذبذب طبيعي في فصل الربيع باعتباره فصلًا انتقاليًا.

ولفتت إلى أن الأجواء الليلية ستظل باردة حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار تسجيل درجات حرارة صغرى بين 13 و14 درجة مئوية، نتيجة تأثير الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأكدت أن نشاط الرياح سيستمر حتى نهاية الأسبوع، ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، مع تراجع نسب الأتربة مقارنة بالأيام الماضية، وعدم وجود توقعات لعواصف ترابية غدًا.