إعلان

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة

كتب : داليا الظنيني

09:49 م 04/05/2026

طقس القاهرة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الربيع يعد من أكثر الفصول تقلبًا، حيث تشهد البلاد تغيرات حادة بين الارتفاع والانخفاض السريع في درجات الحرارة.

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة الحدث اليوم، أن مصر تتأثر حاليًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وصل في بعض المناطق إلى 10 درجات مقارنة بالأيام السابقة.

وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى سجلت انخفاضًا واضحًا، حيث بلغت العظمى 23 درجة مئوية بعد أن وصلت إلى 35 درجة في الأيام الماضية، مؤكدة أن هذا التذبذب طبيعي في فصل الربيع باعتباره فصلًا انتقاليًا.

ولفتت إلى أن الأجواء الليلية ستظل باردة حتى نهاية الأسبوع، مع استمرار تسجيل درجات حرارة صغرى بين 13 و14 درجة مئوية، نتيجة تأثير الكتل الهوائية الباردة القادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط.

وأكدت أن نشاط الرياح سيستمر حتى نهاية الأسبوع، ما يزيد الإحساس بانخفاض الحرارة، مع تراجع نسب الأتربة مقارنة بالأيام الماضية، وعدم وجود توقعات لعواصف ترابية غدًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منار غانم هيئة الأرصاد فصل الربيع

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)
زووم

سجل أدعية دينية بصوته.. لماذا تردد هاني شاكر في تسجيل القرآن الكريم؟ (فيديو)
"بينهم تريزيجيه وبلعمري".. 7 غيابات للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري
رياضة محلية

"بينهم تريزيجيه وبلعمري".. 7 غيابات للأهلي أمام إنبي في بطولة الدوري
خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)
أخبار المحافظات

خروج جرار قطار بضائع عن القضبان أمام مزلقان الشاملة ببني سويف (صور)

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر