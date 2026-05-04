أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع مونوريل شرق النيل، في خطوة تُعتبر مفاجأة سارة لجمهور المواطنين، وذلك في إطار تعزيز حركة تنقل الركاب بين القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، وتسهيل انتقال العاملين بالوزارات والمؤسسات المختلفة.

موعد تشغيل مونوريل شرق النيل

يبدأ التشغيل، وفقًا للبيان الرسمي، للجمهور اعتبارًا من بعد غد الأربعاء الموافق 6 مايو 2026، يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً، على المسافة الممتدة من محطة المشير طنطاوي بمدينة نصر حتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تفاصيل محطات المرحلة الأولى لمونوريل شرق النيل

وتشمل هذه المرحلة 16 محطة هي: المشير طنطاوي، وان ناينتي، المستشفى الجوي، النرجس، المستثمرين، اللوتس، جولدن سكوير، بيت الوطن، مسجد الفتاح العليم، الحي R1، الحي R2، المال والأعمال، مدينة الفنون والثقافة، الحي الحكومي، مسجد مصر، مدينة العدالة.

وأكدت الوزارة أن هذا الامتداد يسهم في تسهيل الوصول إلى المناطق السكنية والأحياء الحيوية بالقاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، مع الربط بعدد من المرافق الرئيسية مثل: مراكز المؤتمرات والمعارض، المستشفيات، المراكز الطبية، الفنادق، المساجد، المولات التجارية، الجامعات، المدارس، مقرات الشركات، والنوادي الرياضية، إضافة إلى الربط مع المحاور والميادين الرئيسية.

وأوضحت "النقل" أن محطات المرحلة الأولى صُممت بشكل حضاري متكامل، حيث تضم كل محطة تجهيزات حديثة لراحة الركاب، تشمل: سلالم ثابتة ومتحركة ومصاعد متعددة، مع توفير مسارات مخصصة لذوي الهمم في صالات التذاكر والأرصفة بجميع المحطات، وتتيح هذه المرحلة تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عبر محطة مدينة الفنون والثقافة.

وأضافت الوزارة أن قطارات المونوريل مكيفة الهواء، وتضم ممرات آمنة لانتقال الركاب بين العربات، إلى جانب تزويدها بكاميرات مراقبة داخل الكبائن وربطها بغرفة التحكم المركزية، وشاشات عرض LCD لعرض معلومات الرحلة أو الإعلانات.

وتحتوي على شاشات أعلى الأبواب لبيان المحطة التالية، وتجهيزات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تشمل أماكن للكراسي المتحركة وأنظمة تثبيت، بالإضافة إلى خرائط إرشادية مضيئة داخل العربات لمساعدة الركاب.

