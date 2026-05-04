ضبط محطة وقود بسوهاج استولت على 131.5 طن سولار مدعم

كتب : عمار عبدالواحد

09:59 م 04/05/2026

ضبط سولار وبنزين - ارشيفية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط محطة وقود كبرى بمركز سوهاج، استولت على نحو 131.5 طن من السولار المدعم بالمخالفة للقوانين المنظمة، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق ومنظومة توزيع المواد البترولية.

أعمال جرد تكشف المخالفة

جاءت الواقعة عقب حملة مكبرة شنتها مديرية التموين بالتعاون مع مصلحة الدمغة والموازين وشركة مصر للبترول، حيث أسفرت أعمال الجرد الفعلي للمنتجات البترولية داخل المحطة عن وجود عجز كبير، ما يشير إلى التلاعب في كميات السولار المخصصة.

المحافظ: لا تهاون مع التلاعب بالدعم

أكد اللواء طارق راشد محافظ سوهاج أن تأمين احتياجات المواطنين من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية المدعمة يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للتلاعب بالدعم أو تحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطنين.

ووجّه المحافظ بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على مدار الساعة بجميع مراكز وقرى المحافظة، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والتصدي بكل حزم لمحاولات الاحتكار أو التلاعب.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

أوضح الدكتور سامح التوني، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر بالمخالفة، مع إخطار الهيئة العامة للبترول لتحصيل فروق الأسعار عن الكميات المضبوطة.

وأكد استمرار جهود المديرية في إحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ التموينية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتعلق بالمواد البترولية.

